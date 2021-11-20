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من هو مروان داود لاعب منتخب مصر؟.. ناشئ الأهلي وأشاد به محمد صلاح

كتب:

مصطفى جمال
06:41 م | السبت 20 نوفمبر 2021
مروان داوود

مروان داوود

شهدت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء مروان داود الظهير الأيسر لنادي إنبي، للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستنطلق يوم 30 نوفمبر الجاري، وتنتهي يوم 18 ديسمبر المقبل، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

من هو مروان داود؟

ومروان محمد داود، الذي ينضم لصفوف منتخب مصر لأول مرة، من مواليد 27 أغسطس عام 1997، حيث يبلغ من العمر 24 عاماً، وطوله 171 سم، ووزنه 66 كجم.

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