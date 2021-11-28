خالد عليش: أحنا مش محتجزين في جنوب أفريقيا وهنكمل شهر العسل في مصر

تحدث المذيع خالد عليش، عن تفاصيل وجوده في دولة جنوب أفريقيا، أثناء تواجده لقضاء شهر العسل هو وزوجته الإعلامية ميرهان عمرو، قائلًا: «إحنا تمام .. كان معانا سياح إنجليز من 3 أيام، وقالوا الطيران بتاعنا قفل ولازم نشوف طيران بسرعة، ووقتها مكنتش أمريكا قفلت الطيران، فحاولوا مع الطيران الأمريكي، وبدأنا نشوف إن اللي بيحصل عادي، وقلنا إحنا ماشيين كويس وشهر العسل كويس».

سوء حظ

وأضاف عليش، خلال تصريحات تلفزيونية: «في ليلة سفرنا إلى دبي من أجل الاستمرار في شهر العسل، تم إرسال رسالة لنا مفادها أن الإمارات قامت بوقف رحلتنا، وقررنا السفر إلى القاهرة ومنها إلى دبي، لكن الدولة المصرية قررت وقف الرحلات الجوية مع جنوب أفريقيا».

عليش يغادر جنوب أفريقيا اليوم.. وترانزيت في أديس أبابا

وتابع، أنه حصل على رحلة طيران غير مباشرة للخروج من جنوب أفريقيا اليوم الأحد: «إحنا بنتبسط وبرنامجنا السياحي شغال زي ما هو، وكل حاجة تمام وزي الفل وهنرجع في معادنا، وهنعدي على القاهرة وبنفكر في أننا منروحش الإمارات ونكمل شهر العسل في القاهرة».

وأشار إلى أنه سينزل ترانزيت في أديس بابا، ومنها إلى القاهرة من خلال شركة مصر للطيران، وسيخضع للإجراءات الاحترازية: «إحنا مستغربين جدا إن الناس بيقولوا إحنا محتجزين، وإحنا مش عالقين ولا حاجة، وعندنا الدنيا شغالة في الفندق وفيه فرح، وكان عندهم بلاك فرايداي».