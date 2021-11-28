تعيينات جديدة في جهاز الاستخبارات بـ السودان

عين مجلس السيادة السوداني، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس السبت، اللواء محمد صبير، مديراً لجهاز الاستخبارات العسكرية، كما عين المجلس الفريق أحمد المفضل، مديراً لجهاز الأمن والمخابرات.

وقالت مصادر لقناة «العربية/ الحدث»، إنه تم إعفاء مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش، ياسر عثمان، ومدير جهاز الأمن، جمال عبدالمجيد، فيما أعفت السلطات السودانية، أعفي مدير الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم الإمام ونائبه الصادق علي إبراهيم، بقرار من رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية.

وقال مجلس الوزراء السواني، إنه تم تعيين كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، مديراً عاماً للشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً له ومفتشاً عاماً.

من جانبها، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء ع عن مصادر عسكرية سودانية قولها إن 6 من صفوف الجيش السوداني قتلوا من جراء هجوم القوات الإثيوبية على الحدود. وكانت القوات المسلحة السودانية، اقلت في وقت سابق، في بيان، إن قواتها العاملة في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين تعرضت لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية، والتي استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل الأراضي السودانية.

وأشارت القوات المسلحة السودانية، إلى تصديها للهجوم وتكبيد الإثيوبيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان «سونا».

بدوره، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن المكون العسكري في السودان ليس لديه غرض في السلطة السياسية، موضا في تصريحات خاصة لقناة «العربية/الحدث»، أمس السبت: «نعرف أن هناك مخططاً لشيطنة المكون العسكري في السودان».

«حميدتي»: إعفاء القيادات العسكرية والأمنية والشرطية هدفه تحديد المسؤوليات

وشدد «حميدتي»، على أن هدف مجلس السيادة في السودان، إجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان، مشيرا إلى أن إعفاء القيادات العسكرية والأمنية والشرطية هدفه تحديد المسؤوليات.