مجلس السيادة السوداني يعين عبد العزيز فتح الرحمن رئيسا للقضاء

عيّن مجلس السيادة السوداني برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء، وذلك في إطار ما وصفه المجلس بـ«تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية».

تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية

وقالت الدكتورة سلمى عبد الجبار، الناطق الرسمي باسم المجلس، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع الدوري للمجلس، إن المجلس عين عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء، وذلك في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية، كما تم التأكيد على أن يختار رئيس القضاء نوابه ومساعديه وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء السودان.

وأشارت إلى أن مجلس السيادة تطرق إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء العالي واستكمال كافه المؤسسات العدلية.

وأضافت الدكتورة سلمى، أن المجلس سيواصل تداوله لتعيين النائب العام دفعاً باتجاه استكمال المؤسسات الحقوقية والعدلية لترسيخ دولة القانون.

إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية

وتابعت الدكتورة سلمى، مشيرة إلى أن المجلس وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية، دكتور وهبي محمد مختار الذي انقضت مدته في هذا الشهر، مشيرة إلى أن المجلس عبر عن شكره وتقديره لدوره الكبير خلال الفترة الماضية.

وأضافت، أن المجلس تناول الجهود الضرورية للوصول إلى حلول ناجعة للوضع في شرق السودان، منوهة إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من الأستاذ الطاهر حجر أبو بكر الأستاذ أبو القاسم محمد محمد برطم والدكتور عبد الباقي عبد القادر.

يشار إلى أن عبد العزيز فتح الرحمن كان قائماً بالتكليف رئيساً للقضاء في الفترة الماضية.