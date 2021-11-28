هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس اليوم.. حار نهارًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على كافة مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس يشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 30 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، شمال الصعيد 30 درجة، جنوب الصعيد 33 درجة.

هيئة الأرصاد الجوية: الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وينصح بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة فالفترة القادمة وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم، حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وذلك أثناء النهار، فيما يسود ليلاً طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم على مصر

القاهرة 30 18

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 29 16

طنطا 29 18

شبين الكوم 30 18

دمنهور 29 17

بلطيم 28 17

مطروح 28 16

السلوم 28 16

سيوة 29 13

بورسعيد 27 18

دمياط 27 17

الزقازيق 30 17

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 15

العريش 28 16

رفح 28 16

رأس سدر 29 16

نخل 28 12

نويبع 30 18

طابا 28 17

كاترين 26 12

الطور 29 14

شرم الشيخ 31 20

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 19

الفيوم 30 15

بني سويف 30 19

المنيا 30 15

أسيوط 30 14

سوهاج 31 15

قنا 31 15

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

إدفو 33 16

أبو سمبل 32 15

الوادي الجديد 30 12

شلاتين 31 19

أبو رماد 31 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 29 20.