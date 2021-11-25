هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة 26-11-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق البيان الصادر قبل قليل، أن يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، بينما سيكون حارا على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 26 17

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 25 15

طنطا 25 16

شبين الكوم 26 17

دمنهور 26 16

بلطيم 25 16

مطروح 26 15

السلوم 26 15

سيوة 26 11

بورسعيد 24 16

دمياط 24 15

الزقازيق 25 16

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 26 16

السويس 26 13

العريش 25 15

رفح 24 15

رأس سدر 25 15

نخل 22 09

نويبع 23 16

طابا 24 16

كاترين 20 08

الطور 25 12

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 29 20

مرسى علم 27 19

الفيوم 26 15

بني سويف 26 14

المنيا 26 13

أسيوط 27 12

سوهاج 28 12

قنا 29 12

الأقصر 30 12

أسوان 31 13

إدفو 31 12

أبو سمبل 30 12

الوادي الجديد 30 11

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19