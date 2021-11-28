حالة الطقس اليوم 28-11-2021.. حار على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يسود البلاد اليوم الأحد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، مائل للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع، وفق بيان الهيئة عن حالة الطقس اليوم، أن تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر من الساعة 5 حتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 18

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 29 16

طنطا 29 18

شبين الكوم 30 18

دمنهور 29 17

بلطيم 28 17

مطروح 28 16

السلوم 28 16

سيوة 29 13

بورسعيد 27 18

دمياط 27 17

الزقازيق 30 17

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 15

العريش 28 16

رفح 28 16

رأس سدر 29 16

نخل 28 12

نويبع 30 18

طابا 28 17

كاترين 26 12

الطور 29 14

شرم الشيخ 31 20

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 19

الفيوم 30 15

بني سويف 30 19

المنيا 30 15

أسيوط 30 14

سوهاج 31 15

قنا 31 15

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

إدفو 33 16

أبو سمبل 32 15

الوادي الجديد 30 12

شلاتين 31 19

أبو رماد 31 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 29 20