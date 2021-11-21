هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الإثنين، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد إنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - العريش» تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما يتوقع الخبراء أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر من خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 22 15

الإسكندرية 22 16

وادي النطرون 21 15

طنطا 21 15

شبين الكوم 22 15

دمنهور 20 15

بلطيم 20 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 21 12

بورسعيد 22 16

دمياط 21 15

الزقازيق 22 15

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 16

نخل 21 10

نويبع 21 16

طابا 20 16

كاترين 16 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 11

سوهاج 23 14

قنا 24 14

الأقصر 24 15

أسوان 25 15

إدفو 25 15

أبو سمبل 25 14

الوادي الجديد 24 13

شلاتين 26 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19