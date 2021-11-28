التجديد لوكيل مديرية التموين بجنوب سيناء لمدة عام

أصدر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار 191 لسنة 2021 بتجديد ندب إبراهيم محمد الحارون مفتش تموين أول بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، لشغل وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لمدة عام، اعتبارا من اليوم، 28 نوفمبر.

وذكر البيان في مادته الثانية، ضرورة تنفيذ القرار من قبل الجهات المعنية.

يذكر أن هذا التجديد هو الثاني، حيث عمل «الحارون» مدة عام وكيلا لمديرية تموين جنوب سيناء قبل عام.

أرصدة الدقيق تكفي شهر

وفي أول تصريح لوكيل مديرية التموين بجنوب سيناء بعد تجديد ندبه، قال إبراهيم الحارون إن أرصدة الدقيق بالمحافظة تكفي احتياجات المواطنين مدة شهر، حيث يعتمد بدو سيناء علي الدقيق بديلا عن الخبز المدعم.

وأشار إلى أن هناك إشادة من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، واللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، لوجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية تكفي احتياجات المحافظة مدة 5 أشهر.

وقال إن المديرية شنت 50 حملة تموينية على المحال التجارية والمطاعم في كل مدن المحافظة لضبط الأسواق ومحاربة الغش وزيادة الأسعار، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإشراف المحاسب سامي عبد القادر مدير المديرية.

متابعة المنشآت الفندقية

وأضاف وكيل مديرية التموين، أن محافظ جنوب سيناء شكل لجنة تضم ممثلين من مديريات التموين والطب البيطري والقوى العاملة والصحة، للمرور على المنشآت الفندقية في كل المدن، للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومتبعة الأماكن التي تقدم أطعمة للسياح، سواء داخل الفنادق أو خارجها، وضبط أي مخالفات وغلق المنشأة إذا اضطر الأمر ذلك بهدف الحفاظ علي صحة السياح والمواطنين.