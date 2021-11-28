رئيس مدينة الأقصر: كل شبر في المدينة أصبح يمثل لوحة جميلة (فيديو)

قال العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، إن كل شبر في المدينة أصبح يمثل لوحة جميلة جدًا، مضيفًا: «المجهود الكبير الذي نبذله ما هو إلا جزء بسيط جدا نشارك به مع الخطط الكبيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الفترة العظيمة التي تمر بها البلاد من نمو».

طلاء أكثر من 2000 منزل في عدة مناطق

وأضاف رئيس مجلس مدينة الأقصر خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «خلال 4 أشهر، تم طلاء أكثر من 2000 منزل في عدة مناطق، مثل أبو عصبة وطريق المطار بالكامل، ومنطقة معبد الكرنك، للحفاظ على الهوية البصرية بلون واحد يحمل لون آثار مصر ويعكس انغماسنا في حضارتنا وحبنا لتاريخنا».

وتابع رئيس مجلس مدينة الأقصر: «كل من يشرفنا في هذه الفترة سيكون سعيدا جدا، وسيشعر بالجهد الكبير الذي بذلناه من أجل إخراج حفل افتتاح طريق الكباش».

جهود كبيرة بُذلت للوصول إلى شكل حضاري رائع

وقالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن الأقصر شهدت بذل جهود كبيرة من أجل الوصول إلى شكل حضاري رائع مبهر، وذلك بسواعد الأهالي الذين عملوا بنشاط كبير جدا حتى يرى الزوار وجها حضاريا لمدينتهم.

بدوره قال محمد الشاذلي، إن ما حدث في الأقصر يعتبر حالة من التكامل بين كل العاملين في الأقصر، خاصة في المنطقة التي شهدت الاحتفالات بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر 2017 بتطوير المنطقة لكي تظهر الأقصر في ثوب جديد وأبهى حُلة، وهو ما ظهر في الحفل الذي تابعه ما يقرب من مليار شخص حول العالم.