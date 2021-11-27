مدير مشروع تطوير الأقصر: رصفنا الطرق الداخلية المؤدية للنجوع والقرى

قال المهندس أسعد مصطفى مدير مشروع تطوير الأقصر، إن المدينة شهدت مشروعًا للغاز الطبيعي منذ 3 أعوام، وبمجرد الانتهاء منه وجه المحافظ بتنفيذ أعمال الرصف، وهو ما أعقبه رصف الطرق الداخلية والطرق المؤدية للنجوع والقرى والكفور بالمحافظة.

نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق بلغت 97%

وأضاف مدير مشروع تطوير الأقصر خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق بلغت 97%، ومنذ 4 أشهر تم البدء في العمل على المحيط الحيوي للمعابد والآثار وطريق الكباش وطريق المطار.

تنفيذ طريق حول طريق الكباش بطول 1.2 كم

وتابع «مصطفى»، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ينفذ الطرق المؤدية إلى طريق المطار، حيث جرى تنفيذ طريق حول طريق الكباش بطول 1.2 كم، وهناك طريق أخر «السيد يوسف» يقوم الجهاز بتنفيذه.

وأشار مدير مشروع تطوير الأقصر إلى أن مجموع الطرق التي جرى تنفيذها في خط المحافظة للمحيط الحيوي للآثار يبلغ 5 كم، وجرى إسناد الأعمال الخاصة بها للجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

وواصل مدير مشروع تطوير الأقصر: «كان من ضمن مشروع التطوير تنفيذ الطرق، وعملنا طرق لمشروع باقتراح وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حيث اقترح جعل الطرق المحيطة بطريق الكباش ممشى راقي يتناسب مع الأثر، وجرى عمل 3 كم طرق بالإلنترلوك والبازلت الأسود وتم الانتهاء منها بنسبة 100%».

جهاز التعمير نفذ أعمال رصف حول المعبد بطول 2 كم

وأوضح مدير مشروع تطوير الأقصر، أن جهاز التعمير نفذ أعمال رصف حول المعبد في السبتية والتماسيح والطريق المؤدي إلى مدخل معبد الكرنك الرئيسي بطول 2 كم، بالإضافة إلى مجموعة الحدائق والمتنزهات الموجودة على الطريق حول ساحة معبد الكرنك، كما جرى رصف الساحة الخارجية لمعبد الأقصر بمسطح يبلغ 3 آلاف متر، وكل ذلك انتهى بنسبة 100%.