أبو الغيط يستقبل مديرة هيئة تمكين المرأة بالأمم المتحدة

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لتمكّين المرأة والمساواة بين الجنسين التي تزور القاهرة.

أبو الغيط يهنئ سيما بحوث على توليها منصب مديرة هيئة الأمم المتحدة

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأنَّ الأمين العام هنأ سيمل بحوث بمناسبة توليها هذا المنصب الهام منذ فترة وجيزة متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهمتها.

وأشاد الأمين العام، بالتعاون المثمر والدعم الذي تقدمه الهيئة للأمانة العامة للجامعة العربية والمشاريع المشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية المنطقة العربية فيما يتعلق بموضوعات المرأة عموما، حيث يتعاون الجانبان في تنفيذ عدد من الأنشطة كمشروع المرأة والأمن والسلام، والشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، فضلا عن الاحتفال بحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما أعربت الدكتورة بحوث عن اتفاقها معه.

الجانبان يبحثان التعاون في مجال تغير المناخ وعلاقته بالمساواة بين الجنسين

وتطرق اللقاء تطرق إلى التعاون في مجال تغير المناخ وعلاقته بالمساواة بين الجنسين وذلك خلال أعمال الدورة العادية 66 للجنة وضع المرأة والمقرر عقدها في مارس 2022 بنيويورك، وحيث أكّد الأمين العام علي استعداد الجامعة العربية إبداء التعاون في هذا الخصوص.

واتفق على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين المنظمتين من أجل تعزيز أطر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.