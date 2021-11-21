أبو الغيط يرحب بالإعلان السياسي الموقع في الخرطوم اليوم

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الترحيب بالإعلان السياسي المهم، الذي جرى توقيعه بعد ظهر اليوم، في الخرطوم، بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، باعتباره نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة -مدعومة عربيا ودوليا- بذلت على مدار الأسابيع الماضية، للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد، وإنجاح الفترة الانتقالية، وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.

الأمين العام يوجه بالعمل بشكل حثيث مع حكومة حمدوك

وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة، في بيان قبل قليل، بأن الأمين العام، وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيشكلها الدكتور حمدوك، من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.

زيارة وفد الجامعة إلى الخرطوم

تجدر الاشارة في هذا السياق، إلى أنه سبق أن أعرب وفد الجامعة العربية الذي زار الخرطوم يومي 6 و7 نوفمبر الماضي، عن تفاؤله بقرب توقيع اتفاق يعالج التحديات المختلفة، وعن ثقته في قوة وعزم الإرادة السودانية على إيصال الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، ودعم السلام والتنمية والاستقرار في البلاد.