وزيرة الهجرة تصل الفيوم لإطلاق مبادرة «أصلك الطيب» لتطوير القرى

وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قبل قليل، إلى قرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، لتفقد بعض المشروعات في إطار مبادرة «أصلك الطيب»، والتي أطلقتها وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، لقرى الريف المصري، خصوصاً التي تخضع للتطوير ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة

واستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بقرية الشواشنة، لينطلقا معاً في جولة تفقدية واسعة، تشمل مراكز طبية، ومجمعات زراعية، ومراكز شباب، ومجمعات خدمية، ومدارس، وقوافل طبية.

خريطة جولة وزيرة الهجرة

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، في تصريحات صحفية، أنّ جولة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدأت بتفقد المركز الطبي بقرية الشواشنة، موضحاً أنّه عقب الانتهاء منها ستتفقد الوزيرة والمحافظ المجمع الزراعي، يليه مركز الشباب، ثم المجمع الخدمي، ومدرسة الشواشنة.

تفقد أعمال القافلة الطبية

وأشار معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنّه من المقرر أن تتفقد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعمال القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير، ثم تقوم بتوقيع بروتوكول مبادرة «أصلك الطيب».

مبادرة «أصلك الطيب» مبادرة لتطوير القرى

و«أصلك الطيب» مبادرة أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث تتضمن تبرع المصريين بالخارج، على تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للقرى الأكثر احتياجاً، خصوصاً التابعة للمشروع القومي «حياة كريمة»، وذلك في استجابة سريعة من المصريين بالخارج للمساهمة في المشروعات القومية للدولة، خصوصاً التي تستهدف الارتقاء بحياة البسطاء في القرى الفقيرة.