محافظ الفيوم يطمئن على حالة التلاميذ المصابين بتسمم من الوجبة المدرسية.. تعافي وخروج 20 تلميذا

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قبل قليل، مستشفى أبشواي المركزي، للاطمئنان على حالة 36 تلميذا وتلميذة أُصيبوا بتسمم عقب تناولهم الوجبة المدرسية في 4 مدارس متفرقة بمركز أبشواي.

خروج 20 تلميذا وتلميذة بعد تحسن حالتهم الصحية

وكانت ظهرت أعراض إعياء شديدة على الطلاب واتساع بسيط في حدقة العين، وقيء شديد، وآلام في المعدة، والذين تم نقلهم إلى المستشفى وعمل غسيل معدة لهم، وخرج منهم 20 تلميذا وتلميذة بعد تحسن الحالة الصحية لهم، بينما ظل 16 آخرون في المستشفى حتى الآن لا يزالون يحصلون على الرعاية الطبية اللازمة وعمل غسيل معدة داخل المستشفى.

محافظ الفيوم يتوجه لمستشفى أبشواي

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في طريقه الآن إلى مستشفى أبشواي المركزي للاطمئنان بنفسه على حالة التلاميذ، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين في الواقعة، موضحاً أنّه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص الواقعة، إلا بعد اطمئنان المحافظ على التلاميذ أولاً.

تسمم 36 تلميذا وتلميذة من الوجبة المدرسية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغاً من مستشفى أبشواي المركزي، بإصابة 36 تلميذا وتلميذة بتسمم عقب تناولهم الوجبات المدرسية، وهم تلاميذ مدرسة الشنطوري الابتدائية، والخالدية الابتدائية، وأبو شنب الابتدائية، وأبو جنشو الابتدائية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى المستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحليل عينات من التغذية المدرسية

يذكر أنّه جرى اتخاذ عينات من التغذية المدرسية، بالإضافة إلى عينات من القيء الخاص بالتلاميذ، وإرسالها لتحليلها للتأكد من تسبب التغذية المدرسية في تسمم التلاميذ من عدمه.