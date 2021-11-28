«التعليم» تخصص جوائز مالية قدرها 5000 جنيه لهذه الفئات.. تعرف عليها

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جوائز مالية قدرها 5000 جنيه لمجموعة من الفئات المتميزة تحت عنوان «جائزة التميز»، وذلك في إطار التعاون بينها وبين وزارة الأوقاف لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب، وتقديراً للدور الكبير الذي تقوم به القيادات التعليمية في تشجيع المتسابقين على المشاركة الفعالة.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنها حريصة على تذليل الصعاب أمام جميع المتسابقين، وكذلك ما يبذلونه من جهود في سبيل متابعة إجراءات المسابقة وتحكيم الأعمال على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية بفعالية وشفافية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الفئات المستحقة لجائزة التميز:

- مدير المديرية التي فاز متسابقوها بالعدد الأكبر من الجوائز على مستوى المديرايت التعليمة.

- مدير الإدارة التي فاز متسابقوها بالعدد الأكبر من الجوائز على مستوى الإدارات التعليمية.

- موجه أول التربية الدينية الإسلامية لأكثر الإدارات التعليمية شماركة في المسابقة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الأوقاف تفاصيل مسابقة طلاب المرحلة الابتدائية، موضحة أن موضوع المسابقة هو تلخيص كتاب «الإسلام يتحدث عن نفسه» ضمن سلسلة رؤية للفكر الديني المستنير من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب.

شروط مسابقة طلاب المرحلة الابتدائية

- أن يكون الطالب مقيداً للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- كتابة التلخيص بخط اليد فيما لا يقل عن 10 صفحات ولا يزيد عن 15 صفحة.

- مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من تلخيص واحد.

- تعطي صفحات البحث أرقاماً متسلسلة من أول البحث لآخره.

- توضع الحواشي أي الهوامش أسفل الصفحات ويكون ترقيم الحواشي كل صفحة مستقلاً.

- يكتاب البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية مع الدقة في التوثيق.

وأضافت الوزارة، أن الأبحاث تقدم للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 15 فبراير 2022.

جوائز المسابقة تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين:

- الأول 1500 جنيه.

- الثاني 1000 جنيه.

- الثالث 750 جنيه.

- الرابع حتى العاشر 500 جنيه.