«التعليم» تنفي تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا «أوميكرون»

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعطيل الدراسة بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تحت مسمى «أوميكرون»، مؤكدًا أن الدراسة تسير بصورة منتظمة في جميع المدارس مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة، من بينها استمرار عمليات التعقيم وإلزام المعلمين بالحصول على لقاح كورونا وارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول المدرسية.

إجراءات وقائية مشددة ضد المتحور أوميكرون

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان له، أن تعطيل الدراسة بسبب المتحور أوميكرون، أمر يعود للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وليس لوزارة التربية والتعليم، موضحًا أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان؛ للوقوف على مدى التزام المدارس بكافة الإجراءات الوقائية المشددة، لافتًا إلى أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.

وأشار «شوقي»، إلى أن الوزارة كثفت من منصاتها التعليمية للطلاب كعامل مساعد على الدراسة والحضور في المدارس، موضحًا أن المنصات تبث شرحًا لمختلف المقررات الدراسية بصورة مستمرة في جميع المواد الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة من هذه المنصات.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات صفوف النقل من الصف الخامس الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية تعقد مثل الأعوام السابقة ورقيًا في المدارس وسط إجراءات وقائية مشددة، وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وترصد «الوطن» جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات.