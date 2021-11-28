التعليم: دفع المصروفات شرط كتابة استمارة امتحانات الثانوية العامة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، كتابة استمارة طلاب الصف الثالث الثانوي العام لدخول امتحانات نهاية العامة، سيتم ربطها بدفع المصروفات الدراسية كاملة وليس جزءا منها، موضحًا أن الاستمارة سيتم كتابتها بعد امتحانات نصف العام وبشكل إلكتروني، وسوف يقوم الطالب بإثبات أنه دفع المصروفات، بتقديم المستند الدال على ذلك.

لا تسجيل لاستمارة دخول الامتحانات بالتقسيط

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن سبب دفع مصروفات الطالب كاملة قبل كتابة استمارة امتحانات الثانوية العامة، أو حتى الدبلومات الفنية «الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي»، يرتبط بأن تقسيم المصروفات على قسطين لن يكون له جدوى، لأنه عند كتابة الاستمارة سيكون الفصل الدراسي انتهى، وبالتالي لن يستفيد الطالب من التقسيط.

ربط المصروفات بكتابة استمارة دخول الامتحانات

وأضاف المصدر، أن الغرض من ربط المصروفات بكتابة استمارة دخول الامتحانات، يهدف إلى محافظة الوزارة على حقوقها من هذه الأموال، التي توجهها للإنفاق على مشروعات خدمية وتعليمية أخرى، مثل دفع رواتب معلمين بالحصة أو الإنفاق على الأنشطة وترميم وإصلاح المدارس، وغيرها، وهذا حق للوزارة لابد من تحصيله.

ولفت إلى أن الطالب إذا كتب الاستمارة دون دفع المصروفات، فهنا لن يتم الوصول إليه مرة أخرى وليس من حق الوزارة أن تحرمه من الامتحانات نفسها بسبب المصروفات، لكن يحق لها ربط الاستمارة بالمصروفات لأنها الطريقة الوحيدة التي سوف تلزم كل ولي أمر على أن يمنح الدولة حقها حفاظًا على مستقبل ابنه.

11 يونيو امتحانات الثانوية العامة

وطبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، تبدأ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو، والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو، الامتحانات العملية للدبلومات الفنية يوم السبت 11 يونيو.