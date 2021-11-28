«التعليم» تكشف تفاصيل تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021-2022

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات تفاصيل تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021-2022، مشددة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على جميع الطلاب والمدارس بضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بعمليات التسجيل، لافته إلى أنَّه يتمّ التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية بشأن الامتحانات، التي ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة جيداً، ومع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا.

تفاصيل تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021-2022

1- يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتمّ تأكيد بيانات الطالب من حيث «الاسم رباعي – الرقم القومى - النوع - الديانة».

2- يرفع الطالب برفع صورة شخصية مقاس 4*6 بخلفية بيضاء مطابقة لصورة الاستمارة الورقية.

3- يحرر الطالب الاستمارة الورقية بخط يده في جميع المواضع تحت اشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة.

4- تأكّيد جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب.

5- مطابقة الاستمارة الإلكترونية مع الورقية مع شهادة الميلاد.

6- يحضر الطالب 4 صور شخصية ثلاثة منها توضع على الاستمارة الورقية في المواضع المخصصة لها والصورة الرابعة ترفق بالاستمارة ولا يوجد بها دبوس ومدون عليها اسم الطالب رباعياً.

7- يتمّ اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواضع المخصصة وعلى الصور الثلاثة الموجودة بها.

8- يتمّ كتابة رقم هاتف ولي الأمر على الاستمارة الزرقاء في الجزء المخصص «إقرار الطالب وولى أمره».

9- يرفق بالاستمارة الورقية صورتين لشهادة الميلاد واحده توضع في الاستمارة والأخرى تسلم مع صورة الاستمارة الإلكترونية لإدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم لمراجعة الصورة الشخصية للطالب وكافة بياناته قبل اعتماد المدرسة.

10- يتم تدبيس إيصال السداد الخاص برسوم الامتحان الخاص بكل طالب ومطابقتها باسم الطالب.

تفاصيل تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021-2022 لطلاب المنازل

1- يتقدم الطالب باستمارته عن طريق أخر مدرسة حصل منها على الصف الثاني الإعدادي أو أخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادي.

2- في حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة يجب الآتي:

- يتم إرفاق بيان نجاحه بالصف الأول الإعدادي وبيان نجاحه بالصف الثاني الإعدادي على أن يكون مستخرج في العام الدراسي 2021-2022.

3- الطالب الراسب في الأعوام السابقة يجب عليه إرفاق بيان رسوب لأخر عام رسب فيه.

4- الطالب الناجح في العام السابق ويرغب في تحسين المجموع يجب عليه الآتي:

- إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق للتقدم وخطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية «تعليم ثانوي عام – تعلیم ثانوي فني» أو المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

تعليمات للمدارس بشأن تحرير استمارات الشهادة الإعدادية بالنسبة للمعلمين

- اختيار مجموعة متميزة من العاملين بالمدرسة «مشرفين - مراجعين» للإشراف على تحرير الطلاب لاستمارات التقدم ومراجعتها بكل دقة ومطابقتها بشهادات ميلاد الطلاب والاستمارة الإلكترونية، ويتمّ كتابة اللجنة المشكلة في كشوف والتوقيع عليها من المشرفين والمراجعين بالاسم الثلاثي.

- مراجعة الاستمارة البيضاء الواردة من المخازن ومطابقتها ولن يعتد بالاستمارة المصورة لمخالفتها للنموذج المرسل من وزارة التربية والتعليم.

- يحرر كشف بطلاب الدمج معتمد ومختوم ويسلم مع استمارات التقدم للجنة القيد.

- تقوم لجنة المراجعة بتدقيق بيانات الطالب مع مسئول تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بالمدرسة ومطابقة البيانات حرفياً من حيث «الاسم كامل من شهادة الميلاد - تاريخ الميلاد - الرقم القومي – كود الطالب - الديانة – النوع - تسجيل نوع الإعاقة لطلاب الدمج».

- مراجعة كشوف (12 د) التي سيتم تسليمها مع كشف المسددين ومطابقتها مع الاستمارات.

- تطبع كشوف (12 د) من خلال موقع الوزارة 4 نسخ وتراجع جيداً مع الاستمارات بعد تصويب الأخطاء على الموقع ويعاد طبع الاستمارات الإلكترونية التي بها أخطاء وصوبت ويتم توقيع اللجنة المكلفة بالإشراف والمراجعة وتعتمد وتختم وترسل 3 نسخ أصلية ويحتفظ بنسخة أصلية بالمدرسة للرجوع اليها عند اللزوم.

- يتمّ مراجعة الأبجدية الخاصة بالطلاب ومطابقتها مع كشف (12 د) المطبوع من موقع الوزارة.

- توضع الاستمارات في حوافظ للحفاظ عليها نتيجة للنقل من المدرسة إلى المديرية.

- يتمّ كتابة اسم المدرسة والإدارة التابع لها وعدد الطلاب بنين – بنات على كل حافظة.

- يتمّ «تدبيس» صورة الاستمارة الإلكترونية مع الصورة الثانية لشهادة الميلاد ووضعهما في حافظة لتسليمها لإدارة الإحصاء للمراجعة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021-2022

- محضر توزیع أعمال لجنة المراجعة على كشوف 12 د.

- محضر توزيع أعمال لجنة تحرير استمارات التقدم.

-طباعة كشف الطلاب المسددين المطابقة للاستمارات الورقية.

-عدد ثلاث نسخ من كشوف 12 د النهائية بعد المراجعة بدون كشط أو تصويب.

-كشف بطلاب الدمج «مسلسل - اسم الطالب – نوع الإعاقة - الرقم القومي» معتمد من المدرسة.

-تجمع الصورة الرابعة التي قام الطالب بإحضارها في ظرف مغلق بأحكام مدون عليه اسم المدرسة والإدارة لجميع طلاب المدرسة.

-تفويض من مدير المدرسة لمن ينوب عنه في تسليم الاستمارات للجنة القيد معتمد ومختوم.

-توضع صور الاستمارات الإلكترونية مدبس بها الصورة الثانية لشهادة الميلاد في مظروف منفرد ليسلم لإدارة الاحصاء للمراجعة.

تعليمات تخص الإدارات التعليمية لتحرير الاستمارات

- متابعة تنفيذ تعليمات تحرير استمارات التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية العامة 2021-2022 بالمدارس التابعة لها.

- يتمّ تسليم استمارات التقدم بديوان المديرية الخاصة بالغرفة لأعضاء لجنة القيد بالمديرية والعمل يبدأ من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ3 عصراً.

- يحرر كشف خاص بطلاب الدمج من إدارة التربية الخاصة بكل إدارة تعليمية «مسلسل - المدرسة اسم الطالب - نوع الإعاقة – الرقم القومي» ويتمّ اعتماده ويسلم بإدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.