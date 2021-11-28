«القيادة المؤثرة والإدارة الفعالة» ورشة عمل في جامعة أسيوط 

انطلقت اليوم في جامعة أسيوط فعاليات ورشة عمل في مجال القيادة المؤثرة والإدارة الفعالة للعاملين بمختلف إدارات جامعة أسيوط، والذي تنظمه الإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وذلك لمديري الإدارات بقطاعات الجامعة المختلفة والذي يمتد خلال الفترة من 28 إلى 30 من نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور مصطفى حسن، أمين الجامعة المساعد، ومحمود يونس، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران، مدير عام إدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة لفيف من مديري إدارات الجامعة.

تطوير المهارات القيادية والإشرافية في مختلف إدارات الجامعة

وأشارمصطفى حسن أن ورشة العمل تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير المهارات القيادية والإشرافية في مختلف إدارات الجامعة والوقوف على أحدث المستجدات والأساليب الفعالة لإدارة الأزمات والتغلب على أصعب المشكلات، وإعداد قيادات جديدة قادرة على إتمام مسيرة العمل بالجامعة بتميز واقتدار.

من جانبه أوضح محمود يونس، أن الورشة تهدف إلى إكساب المديرين المشاركين فنون الإدارة وكيفية التعامل مع الآخرين، وكيفية التأثير في الآخرين والتعرف على أنماط وسلوكيات القيادة الإدارية وكيفية تنمية مهارات العاملين وتعزيز الإمكانات القيادية لكل العاملين.

إدارة التغيير والمهارات السلوكية

وفي سياق متصل، ذكر خالد عمران أن الورشة تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتناقش العديد من المحاور أهمها إدارة التغيير «مجالاته ومراحله والقوة المؤثرة في إحداث التغيير ومقاومة التغيير» للدكتور أحمد سيد سباعي بكلية التجارة، والمهارات السلوكية «القيادة والسلوك الإنساني والدافعية والتحفيز» والمهارات القيادية وسلوك القائد الفعال للدكتور محمد مصطفى حمد، أمين الجامعة المساعد بكلية التربية، ومناقشات في قانون الخدمة المدنية مصطفى حسن علي، الوظائف القيادية في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م، التفكير الابتكاري في حل المشكلات واتخاذ القرار ودور الإبداع والابتكار في تطوير أداء المنظمات للدكتور سعودي محمد حسن، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية.