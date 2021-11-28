فيدرا عن ارتدائها تيشيرت يحمل جزءا من آية «أمم أمثالكم»: فين الغلط

حرصت الفنانة فيدرا على توضيح حالة الجدل التي سببتها بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، بسبب ارتدائها تيشيرت مطبوع عليه كلمة «أمم أمثالكم» والذي تفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

فيدرا تعلق على جدل ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي

وقالت فيدرا، في تصريحات صحفية، إنها في الحقيقة لا تستوعب ما الهدف من الجدل حول ملابسها، ولا تجد أي سبب لكل هذا الجدل، متابعة أننا طوال الوقت بنلبس آية الكرسي وكلمة الله وآيات قرآنية في سلاسل ذهب وفضة وخواتم، مشيرة إلى أن الأخوة الأقباط يرتدون صلبان وصور للسيدة العذراء والسيد المسيح.

وتابعت فيدرا: «فرقت أيه مع الناس ارتداء هذه الآيات سواء في سلسلة أو دلاية أو حتى تطريز على الملابس، هو في كلام أو منطوق أهم من كلام ربنا!، الإنسان يستدل بهذه الكلمات أو يرسل بها رسالة معينه، وهي كلمات تعبر عن قناعات كل شخص ومدى إيمانه بكلام ربنا سبحانه وتعالى».

وأبدت الفنانة فيدرا، استغرابها حيث قالت «فين الغلط بالظبط، أنا طول النهار والليل لابسه 3 أيات كرسي في رقبتي».

كما كشفت أن هذا أمر يحدث بشكل طبيعي في المطلق، أما في المهرجان كانت الرسالة لدعم الحيوانات وتوعية الناس أنهم أمم مثل البشر، ويجب أن نعطف عليهم ونرعاهم بدلا من سمهم وقتلهم دون رحمة.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أنه كان قد تم انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 مساء يوم الجمعة الماضية بحضور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا ومنى زكى ونيللي كريم وزوجها وماجد المصري وشريف منير وظافر العابدين وأحمد رزق وكريم فهمى ودينا فؤاد ودينا الشربيني.