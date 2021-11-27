بنك القاهرة يسهم بـ10 ملايين جنيه كمساعدات عاجلة لدعم متضرري السيول بمحافظة أسوان

ساهم بنك القاهرة بـ10 ملايين جنيه كمساعدات عاجلة لصالح صندوق تحيا مصر، يتم توجيهها لدعم متضررى السيول بمحافظة أسوان؛ لإعادة إعمار المنازل والمنشآت المتضررة، وتوفير جميع سبل الدعم والمساندة للأهالى.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: «مسئوليتنا تجاه المجتمع تعد واجباً وطنياً نحرص دائماً على الوفاء به، لا سيما فى ظل الظروف الاستثنائية التى جاء آخرها ما تعرض له أهالينا بمحافظة أسوان نتيجة موجة الطقس السيئ»، مشيراً إلى أن البعد المجتمعى يمثل جانباً محورياً لسياسات العمل، التى تدفعنا دوماً لمساندة جهود الدولة فى مختلف القطاعات.

وتابع «فايد» أن مساهمات البنك فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تتوافق مع الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن تلك الجهود أثمرت عن مساندة العديد من الأسر المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية، واستحوذ صعيد مصر على نحو 90% من إجمالى تلك المبادرات.

وفى سياق متصل، أكدت هايدى النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، أن البنك لا يتوانى عن خدمة أهالينا بقرى ونجوع مصر من خلال دعمهم فى مختلف الظروف والتحديات، موضحة أن التبرع يتم توجيهه لإعادة إعمار القرى المتضررة من خلال تسقيف المنازل والمنشآت كالوحدات الصحية والمدارس وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمصابين والمساعدات الغذائية العاجلة للمتضررين وإمدادهم بجميع الاحتياجات العاجلة للتغلب على الأزمة.

وتغطى مبادرات بنك القاهرة مختلف المجالات؛ فى مقدمتها الصحة، التعليم، التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل، مبادرات تنمية القرى، البيئة، قوافل الخير والشتاء، مساندة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب، القطاع الرياضى، الثقافة والفنون، وغيرها.