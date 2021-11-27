ملحمة وطنية لإعادة إعمار 14 قرية ومنطقة متضررة من السيول في أسوان «صور»

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للأجهزة المختصة بتقديم كافة التسهيلات والتيسرات لدعم الجهود المبذولة لإعادة إعمار وإنشاء المنازل التي تعرضت للانهيار الكلي، وأيضاً أعمال الترميمات والأسقف للانهيارات الجزئية، بالإضافة إلى تواصل قوافل الخير لدعم هذه الأسر بالمساعدات الغذائية والعينية بمتابعة على أرض الواقع من اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدني لاحتواء تداعيات السيول.

تطوير 14 قرية ومنطقة سكنية في أسوان

وأوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة المحافظ، أن العمل يجري على قدم وساق داخل 14 قرية ومنطقة سكنية حيث تتم المتابعة من أعضاء اللجنة لجهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تقوم بأعمال الإنشاءات الكلية أو الجزئية طبقاً للمعاينات التي تمت من مديرية التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أن المحافظة قامت من جانبها بتقديم يد العون للمجتمع المدني بتوفير كميات من مواد البناء لإنجاز كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لأهالى المنطقة، وبالتالي توفير حياة كريمة لكافة الأسر المقيمة بها، علاوة على ضبط آلية توزيع المساعدات طبقاً للحصر الفعلي للأسر المتضررة.

جاء ذلك في ملحمة وطنية للإسراع بتخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة من تداعيات السيول التي تعرضت لها بعض القرى والمناطق السكنية بمحافظة أسوان.