السجن 5 سنوات لمتهمين شرعا في قتل أميني شرطة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما في الشروع في قتل اثنين من أمناء الشرطة، من خلال إطلاق أعيرة نارية تجاههما أثناء استقلالهما موتوسيكل في شارع عام بمركز فاقوس.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم، ومحمد مصطفى.

تعود أحداث القضية رقم 44496 لسنة 2020 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 1515 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز فاقوس باتهام «محمد ص. م. ع»، وشهرته «محمد صبري شخلع»، 31 سنة، عامل جبس بوردة، ومقيم في قرية العدوالح مركز فاقوس، و«أحمد ح. م. ع. خ»، 31 سنة، نجار مسلح، ومقيم قرية الطويل مركز فاقوس، و«مصطفى ح. أح. م. م»، وشهرتة «مصطفى دولارات»، بتهمة الشروع في قتل أميني الشرطة حسين صالح أمام عبدون وفهمي سليم متولي، حيث الأعيرة النارية تجاههم أثناء استقلالهما موتوسيكل.

خلاف بسبب حدود قطعة أرض

وتبين نشوب مشاجرة مع المتهمين ، وأمين شرطة بسبب خلاف الجيرة على قطعة أرض وحدود ظنوا التلاعب فيها، ويوم الواقعة أطلق المتهمون بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليهما ما أسفر عن تعرضهما لإصابات.

سقوط العقوب عن متهم لوفاته

وضُبط المتهمون وأحيلوا للنيابة العامة التي تولت متابعة التحقيقات، وأصدرت قرارها بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة اثنين بالسجن 5 سنوات، فيما سقطت عقوبة الثالث نظرا لوفاته قبل انعقاد الجلسة.