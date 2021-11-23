ضبط 72 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى – الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بمحافظة شمال سيناء، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهما 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14,400 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

720 ألف جنيه قيمة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 720,000 ألف جنيه تقريباً. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.