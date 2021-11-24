غلق مركز لعلاج السمنة والنحافة بدون ترخيص بأولاد صقر في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين منها والتحقق من مدى التزام الأفراد والعاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، ولضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين وللمساهمة في رفع كفاءه المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.

مداهمة أحد المراكز الطبية الخاصة لعلاج السمنة والنحافة

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بأولاد صقر بمداهمة أحد المراكز الطبية الخاصة لعلاج السمنة والنحافة بمركز أولاد صقر بعد ورود معلومات تفيد بأنه يعمل بدون ترخيص ويقوم بفتح أبوابه لاستقبال المواطنين ويديره صيدلي بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.

تشميع المركز الطبي بكامل محتوياته

أضاف وكيل وزارة الصحة انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة وتشميع المركز الطبي بكامل محتوياته وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة أولاد صقر والتحفظ على الصيدلي لحين عرضة على النيابة العامة.

ضبط مركز علاج طبيعي يديره شخص حاصل على دبلوم تجارة

وفي وقت سابق ضبطت مديرية الصحة مركز علاج طبيعي بأبو كبير يعمل دون ترخيص، ويديره شخص حاصل على دبلوم تجارة، ينتحل صفة طبيب، ودون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقدم خدمات الطب البشري، والعلاج الطبيعي.

كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها سرنجات مستخدمة، وأنابيب اختبار خاصة بالتحاليل الطبية، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، ما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة. وتم إغلاق المركز وتحرير المحضر اللازم.