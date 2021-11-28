تفاصيل ظهور ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي.. دموع وتحضير للقبر

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح البرومو الخاص بظهورها ضيفة في برنامج معكم منى الشاذلي، الذي يذاع عبر شاشة قناة cbc، حيث أنه يعد الظهور الأول لها بعد أزمة مرضها الأخيرة.

ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند

طرحت الصفحة الرسمية لبرنامج معكم منى الشاذلي برومو حلقة ياسمين عبد العزيز مساء أمس السبت، وكان هناك أكثر من لقطة لياسمين جعلت الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير كان أولها ظهورها وهي تبكى بشكل كبير ومتأثرة للغاية وهي تكشف عن رحلة مرضها.

وكانت من أبرز التصريحات التي كشفت عنها عبد العزيز من خلال البرومو، أنها كانت تودع الحياة، حيث قالت: «كنت بموت وجأت ليه رسالة أن التربي بيجهز التربة بتاعتي».

كما كشفت ياسمين خلال البرومو، على أنها أوصت شقيقها الكبير على أبنائها فقالت: «شوفت معدتي برا جسمي وأحمد العوضي راح حط دماغه على دماغي وكان بيعيط وقولت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادي».

وصرحت ياسمين أيضا بأنه جاء وقت استسلمت فيه للغاية ولكن بعدها قررت أن تعود كما كانت والاختفاء حتى تقف على رجلها مرة أخرى وتعود بقوتها المعتاد عليها.

وكشفت ياسمين بأنها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها اكتشفت أمور مهم وهي ثلاث أشياء لا يستطيع أحد أن يملكها بالأموال وهي الصحة وحب الناس والاحترام.

الأزمة الصحية لياسمين عبد العزيز

ويعد ذلك الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا، حيث أنها كانت تخضع لعملية جراحية وسببت لها مضاعفات، وأدت إلى تدهور حالتها الصحية وسافرت للخارج وخضعت لعملية جراحية أخرى إلى أن تحسنت حالتها الصحية وعادت لمصر مرة أخرى.