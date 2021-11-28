وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يتفقدان مبادرة «أصلك الطيب» للكشف على العيون

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، أعمال قافلة صناع الخير للتنمية للكشف على أمراض العيون بقرية الشواشنة مركز يوسف الصديق، ضمن سلسلة الخدمات المقدمة من وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير لأهالي قرى الفيوم، ورافقها الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

مبادرة أصلك الطيب ضمن مبادرة حياة كريمة

وتأتي المبادرة في إطار مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، لقرى الريف المصري، خصوصاً التي تخضع للتطوير ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأطلعت الوزيرة ومحافظ الفيوم، على طبيعة مراحل تقديم الخدمات الطبية للكشف على أمراض العيون داخل القافلة من «قياس النظر المبدئ وتوقيع الكشف، وإنشاء قاعدة بيانات، وكشف مقاس نظارات، وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية، وتسليم الأدوية»، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية وما الزمت به وزارة الصحة المصرية حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

70 قافلة طبية للقرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية

وأشادت وزير الهجرة، بجودة الخدمات التي تقدمها صناع الخير للمواطنين، مؤكدة على أن دور المجتمع المدني الجاد دور فاعل وهام في نجاح المبادرات القومية الكبرى، متابعة أن الوزارة وقعت مؤخرًا بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير من خلال مبادرة مراكب النجاة، وتهدف لتنظيم المؤسسة لقوافل علاجية في مجال أمراض العيون لـ70 قرية مصرية هي القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وأكد وزيرة الهجرة، أن التطبيق العملي للبروتوكول دخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعه، حيث قامت المؤسسة بإجراء 66 عملية جراحة عيون، لمرضى من أهالي قرية الحرجة مركز ناصر ببنى سويف التي زارتها الوزيرة مؤخرًا، وتوزيع النظارات الطبية وعددها 243 نظارة على مستحقيها من الأهالي.

محافظ الفيوم: نسعى لتذليل العقبات أمام المجتمع الدولي

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ما يقدمه المجتمع المدني في مجال محاربة الأمراض الأكثر انتشارًا في قرى الفيوم دور حيوي وهام ونسعى إلى دعمه وتذليل العقبات أمامه.

وأضاف الأنصاري، أن صناع الخير سبق لها ونظمت العديد من القوافل الطبية داخل قرى الفيوم ونجحت بشكل جيد في تعميم الفائدة من تلك القوافل بتقديم خدمات طبية متكاملة، بتوقيع الكشف وصرف العلاج والالتزام بتوزيع النظارات الطبية بجودة عالية وإجراء العمليات الجراحية بالتعاون مع مؤسسات طبية كبيرة متخصصة بالمجان تمامًا.

ومن جانبه رحب هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، بتفقد وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم لقافلة المؤسسة، مؤكدًا أن القافلة يتم تنظيمها بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ومشاركة من المؤسسة لوزارة الهجرة ومحافظة الفيوم في مبادرة «اصلك الطيب».

وأضاف عبدالفتاح، أن المؤسسة مستمرة في التعاون المثمر مع وزارة الهجرة في تنفيذ مبادرة مراكب النجاة وفق البروتوكول الموقع بين الوزارة والمؤسسة.