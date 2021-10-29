المصريون بالخارج يدعمون «أصلك الطيب» لتطوير قرى «حياة كريمة»

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة فى دعم الوطن، مؤكدة أن إطلاق مبادرة «أصلك الطيب» جاء إيماناً من ثقة الوزارة فى حرصهم على المشاركة بالمبادرات الوطنية، حيث تقدم الوزارة الدعم والمساندة الكاملة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين فى تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للقرى الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة هانى كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير للتنمية، وهى مؤسسة مصرية خيرية بدولة الكويت، قدّمت دعماً كبيراً لعدد من القرى التابعة للمشروع القومى «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم، فى إطار مشاركة المصريين بالخارج فى مبادرة «أصلك الطيب» للمساهمة فى المشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى «حياة كريمة».

وأعربت «مكرم» عن سعادتها بمشاركة المؤسسة فى المبادرات الرئاسية الوطنية، مقدّمة الشكر لكل أعضاء المؤسسة على ما يبذلونه من جهد فى سبيل المشاركة بمبادرة «أصلك الطيب»، بما يعكس الاستجابة السريعة للمشاركة فى مشروع «حياة كريمة» ورغبة المصريين بالخارج فى المساهمة بهذا المشروع القومى للارتقاء بحياة المصريين فى القرى.

من جانبه، وجّه «كمال» الشكر على رعاية الوزارة لأنشطة مؤسسة ملتقى شباب الخير فى الكويت، بما يعود بالأثر الطيب والإيجابى على كل من يعملون بها، قائلاً: «بلدنا مصر هى أصلنا الطيب، ولازم نعمل الخير لها دايماً». واستعرض رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير للتنمية، ما قامت به المؤسسة فى عدد من القرى بمركزى طامية ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، مشيراً إلى تنفيذ 92 وصلة مياه بقرى الروبيات والمقاتلة وفرقص وكفر عمبرة ودار السلام ومعصرة صاوى والأربعين، والانتهاء من تبليط محيط مركز الشئون الاجتماعية بإطسا والوحدة المحلية بقرية «شكشوك».