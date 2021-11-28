حيلة جديدة من Gmail لترتيب أهمية رسائلك

يحتوي البريد الإلكتروني الخاص بنا جميعا على العديد من الرسائل الخاصة بالـ Gmail ولكن لا يمكننا ترتيبها ما يخلق نوعا من الفوضى وزيادة الرسائل المخزنة على التطبيق والهاتف، ويضم Gmail 1.5 مليار مستخدم حول العالم، وضع علامة على الرسائل على أنها مهمة من خلال تمييزها بنجمة بحسب موقع the sun البريطاني.

وتعتبر علامة النجمة طريقة لحفظ رسائل البريد الإلكتروني الرئيسية في مجلد منفصل لمساعدتك على تذكر إلقاء نظرة عليها لاحقًا، ومع ذلك ، فإن ما قد لا يعرفه المستخدمون هو أنه يمكنك تمكين أنواع متعددة من النجوم لتمييز الرسائل المهمة عن بعضها البعض.

وأشار الموقع أنه يمكن القايام بذلك بطريقة سهلة وبسيطة من تصنيف رسائل البريد الإلكتروني لحدث معين أو من شخص معين وإدراجها بشكل منفصل عن رسائل البريد الإلكتروني المهمة الأخرى.

كيفية إعداد أنواع مختلفة من النجوم

يمكنك الدخول إلى صندوق الوارد الخاص بك ويمكنك تمييز الرسائل التي قد ترغب في تمييزها على أنها مهمة أو حفظها لوقت لاحق بنجمة.

1-افتح Gmail عبر تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الويب على سطح المكتب.

2- تعمق في إعداداتك بالضغط على أيقونة الترس أعلى شاشتك ، وحدد عرض جميع الإعدادات .

3- في عام التبويب، انتقل لأسفل إلى نجوم .

4- يمكنك إضافة ألوان ورموز جديدة إلى التدوير الخاص بك عن طريق سحبها وإفلاتها من ليست قيد الاستخدام إلى قيد الاستخدام .

5- تأكد من تحديد حفظ التغييرات أسفل الإعدادات قبل المتابعة.

وبعد تحديد هذه الإعدادات عند تمييز رسالة بريد إلكتروني مكنك التنقل بين أنواع النجوم، واستمر في تحديد الرمز ليتم تشغيله عبر جميع أنواع النجوم التي حددتها، وسيتم الاحتفاظ بها جميعًا في مجلد النجوم الخاص بك أسفل صندوق الوارد الخاص بك في قائمة التنقل اليمنى في Gmail.

وللبحث عن رسائل البريد الإلكتروني في فئة نجمة معينة، ما عليك سوى البحث عن لون النجمة في شريط البحث أعلى التطبيق أو موقع الويب.