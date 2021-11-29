كورونا في مصر.. 5 ملايين جرعة من لقاح جونسون تصل اليوم

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، متعلقة بآخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، عن الاستعداد لاستقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا اليوم، تصل عدد جرعتها 5.198.400 جرعة من لقاح جونسون أند جونسون، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، واللقاح الخاص للمسافرين، مشيرة فى تقرير رسمى لها إلى استمرار تدفق الشحنات الخاصة باللقاحات حتى نهاية شهر دسيمبر المقبل.

كورونا فى مصر.. لقاحات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ولا داعى للخوف أو القلق، واللقاحات أصبحت جزءا من الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطيعم وإحساس بالتعب والإرهاق والتنميل، مشيرا إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وعن الحاصلين على لقاح كورونا، أكدت الوزارة أن جميعهم بخير ووصل عدد الحاصلين على اللقاحات لـ44 مليون مواطن، أى بمعدل 30% وبنهاية العام الجاري، سيتم الوصول إلى المستهدف، وهو 40% للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس ومواجهة أى موجة مرتقبة أخرى.

فيروس أوميكرون

وفيما يتعلق بفيروس «أوميكرون»، تابعت الوزارة فى تقريرها أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، لافتة إلى أهمية التطبيق الدقيق لهذه الإجراءات للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي، مؤكدة أن مصر خالية من متحور كورونا الجديد، ولا داعى لإثارة القلق أو الخوف.

وجددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بشأن سرعة حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، التابع لوزارة الصحة المصرية، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية والتى تتضمن ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام مازالت السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.