«الصحة» تعلن استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح «فايزر»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، مساء أمس السبت بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، في بيان، اليوم الأحد، أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ

من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.

مصر استطاعت توفير 7 لقاحات في فترة وجيزة

ولفت «عبدالغفار»، إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا، لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.