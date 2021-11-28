الصحة تكشف طرق الوقاية من كورونا.. منها البعد عن التدخين

جددت وزارة الصحة والسكان، نصائحها لحول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالتزامن مع ظهور متحور «أوميكرون» الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث أكدت أنه لابد من تلقي اللقاح والتوقف عن التدخين.

كيفية الوقاية من فيروس كورونا

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقريرها، أنه لابد من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات وارتداء الكمامات وغسيل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وأضافت الوزارة أنه لابد من الابتعاد عن الازدحام والتكدس وعدم لمس اى اسطح وفى حال لمس الاسطح لابد من تطهيرها بالكحل، والتهوية الجيدة والتطهير الدائم، لافتة إلى أن الإجراءات الإحترازية مازالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى اللقاحات التى تعمل على تقليل معدلات الوفاة الناجمة من الإصابة بفيروس كورونا.

الصحة تخاطب المواطنين بشأن حجز لقاح كورونا

ودعت الوزارة المواطنين بشأن التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والإنتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وهى الخطة التى وضعتها الدولة للوقاية من الفيروس بنهاية العام الجاري.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة رفع اعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، طمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، وقالت تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتنميل وتكسير في العضلات والاحساس بالتعب والإرهاق، لافتة الى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.