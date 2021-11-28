15 معلومة من وزارة الصحة عن متحور «أوميكرون»: اللقاحات فعالة ضده

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، معلومات عن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، والذي ظهر في جنوب أفريقيا، ما دفع الكثير من دول العالم لإغلاق السفر من وإلى دول جنوب القارة السمراء من ضمنها جنوب أفريقيا وبتسوانا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، 15 معلومة عن متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، كشفتها وزارة الصحة والسكان، وذلك خلال السطور التالية.

1- الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُتابع تطور متحور «أوميكرون» الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

2- لا يوجد أي رصد لمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» في مصر حتى الآن.

3- جنوب أفريقيا تمكنت من فك شفرة المتحور الجديد وحذرت العالم منه.

4- اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، آمنة وفعالة حتى الآن ضد الفيروس.

5- المتحور الجديد له نفس أعراض فيروس كورونا المتعارف عليها.

6- مسحة الـ «بي سي آر»، قادرة على اكتشاف المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

7- من المبكر معرفة سرعة انتشار المتحور وتعارضه مع جهاز المناعة والتسبب في الوفاة المبكرة.

8- يتم دراسة المتحور الجديد لمعرفة مدى فعالية اللقاحات المضادة لكورونا والتي اكتشفت حتى الآن.

9- علماء مصريون كانوا يتتابعون التسلسل الجيني للمتحور الجديد «أوميكرون».

10- أستاذ بعلوم الرياضيات في جنوب أفريقيا، أجرى تحليلا للتسلسل الجيني لمرضي فيروس كورونا المستجد، واكتشف أن هناك شيئا جديدا في التسلسل الجيني.

11- أستاذ علوم الرياضيات، وجد أن 90% من المصابين بجنوب أفريقيا لديهم هذا التسلسل الجيني الجديد.

12- ضعف مناعة المواطنين في جنوب أفريقيا سبب ظهور المتحور الجديد هناك، كما أن بها 8.2 مليون شخص مصاب بفيروس الإيدز.

13- عدم اكتمال التطعيم بلقاح كورونا بجنوب أفريقيا الذي يقلل من احتضان المرض داخل جسم الإنسان، من ضمن أسباب انتشار «أوميكرون» هناك.

14- العالم تعامل بعد الإعلان عن متحور «أوميكرون» بشكل مبالغ فيه.

15- غير معروف ما إذا كان المتحور الجديد يؤدي لزيادة في معدل الانتشار أو معدل الوفيات، وليست هناك إجابات علمية لتبرير حالة الهلع من هذا المتحور.