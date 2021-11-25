عطارة وياميش وملوحة وسوداني صنع في «عروس النيل»

المنتجات الأسوانية كان لها مكان فى «مهرجان العسل»، متمثلة فى أنواع العطارة والزيوت الطبيعية، وكذلك أسماك الملوحة المميزة، المستخرجة من بحيرة ناصر، وتوجد بجميع أنواعها وأحجامها، وتتراوح أسعارها بين 150 و200 جنيه للكيلو، بحسب أيمن حبيبة، المشارك بالمنتجات الأسوانية فى المهرجان.

فى الركن الخاص بالمنتجات الأسوانية، عرض «أيمن» أيضاً النباتات الطبية والبهارات والأعشاب المفيدة، مثل الزعتر والكمون والفلفل والرزمارى وزر الورد، وبعض الأعشاب الخاصة بأسوان، مثل حلف البر وحلف الليمون وكف مريم، وتستخدم فى الشتاء كمصدر مدر للبول، وتساعد على التخلص من حصوات الكلى.

وأوضح «أيمن» أهمية النباتات الطبية الأسوانية، خاصةً كف مريم والمورينجا المميزة، لما لها من فوائد كثيرة لمرضى السكر والضغط، إذ تعمل على تنظيمهما، بجانب المنتجات الرمضانية المميزة، مثل الفول السودانى والعراديب «تمر هندى»، وهى منتجات شهيرة فى أسوان، فضلاً عن منتجات العسل المميزة، والزيوت بجميع أنواعها منها الزيتون الصحراوى والفلسطينى.

ويوجد قسم لمستحضرات التجميل وسط المنتجات الأسوانية، بحسب «أيمن»، يضم زبدة الشيا، التى تساعد على نضارة الوجه والبشرة، والكريمات ومنها الكركار السودانى والحنة بأنواعها وبخور العسل، الذى يوضع فى المبخرة مع الفحم النشط، وتخرج منه رائحة جذابة، إذ يُصنع من خشب الشوخاف الموجود فى السودان، ويوضع عليه عسل الدمازين وبعض المعطرات الطبيعية للرائحة.

ويتميز الفول السودانى الأسوانى عن غيره، وفقاً لـ«أيمن»، بسبب طريقة تسويته تحت الشمس ذات درجات الحرارة المرتفعة بمكمورة داخل الرمال، حتى ينضج تماماً، وتتراوح أسعاره بين 60 و70 جنيهاً، فضلاً عن الدوم الأسوانى والسودانى، الذى له فوائد هامة فى تنظيم ضغط الدم، ومنه القطع والمطحون.