عروس تثير الجدل ليلة زفافها بعد تسمم العريس: رقصت مع مانيكان عليه صورته

أثار فعل عروس أمريكية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض عريسها لوعكة صحية في ليلة الزفاف، دخل على إثرها إلى المستشفى بولاية «نورث كارولينا»، تاركا عروسته إلا أنها قامت بفعل رآه البعض «غريبا» حيث استبدلت غيابه بمانيكان وأخذت ترقص معه ووضعت عليه صورة عريسها، كما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الخميس.

عروس ترقص مع مانيكان يوم زفافها بعد غياب العريس

وبحسب الصحيفة، فإن العروس، كريستين كارماير، لم تجد سوى مانيكان عليه صورة عريسها لكي ترقص معه في ليلة العمر، وذلك بعد أن تعرض عريسها المدعو «غانون كارماير» لتسمم شديد نتيجة تناوله طعاما فاسدا، مما استدعى نقله إلى المستشفى يوم زفافه.

انسجام العروسة يوم حفل زفافها

وظهرت «كريستين»، خلال مقطع الفيديو، وهي ترقص مع المانيكان بانسجام وتمسك بيده أثناء تقطيع تورتة الزفاف، كما أنها تظاهرت بإطعام قطعة الكيك لعريسها، حيث لقى تصرف العروس إعجاب الحضور الذين أخذوا يلتقطون صورًا مع المانيكان ويشاركونها الرقص معه.

نشر مقطع فيديو لحفل زفاف عروسة مع مانيكان

ونشرت قاعة أفراح في مدينة «يونغسفيل» بولاية «نورث كارولينا» الأمريكية، مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» للفيديوهات القصيرة، التي تظهر فيها العروس مرتدية فستانا أبيض، ترقص مع مانيكان، فيما حلّ جهاز «آي باد» مكان رأس المجسم، كان عليه صورة العريس الغائب، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

في سياق متصل، علقت الصفحة الخاصة بقاعةً الأفراح على المقطع الذي حصد ما يزيد عن 887 ألف مشاهدة قائلة: «مرض العريس فجأة وذهب إلى المستشفى في يوم زفافه».

تعليق رواد التواصل الاجتماعي على الفيديو

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو المتداول، حيث أن البعض أشاد بفعل العروس قائلين أنه حل عبقري لحل مشكلة غياب العريس في أهم يوم بحياة العروس، فيما عاب البعض الآخر بخطوة العروس، قائلين إنه كان من الممكن الانتظار والتريث لعقد حفل الزفاف في وقت لاحق.