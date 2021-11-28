التضامن: ندوات توعوية بقانون فصل الموظف المتعاطي بالدقهلية وكفر الشيخ

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي -رئيس مجلس إدارة الصندوق- بالتعاون مع محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ندوات لتعريف الموظفين ومديري الإدارات، بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء القانون الجديد، الذي سيجري تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، وسيجري فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.

توعية الموظفين بالوزارات بأضرار تعاطي المخدرات

وأكدت التضامن فى بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات، وآليات تطبيق القانون، بحضور مديري المديريات والقيادات التنفيذية، ومديري شؤون العاملين بالجهات التابعة لهذه المحافظات.

إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين مجانا

وخلال انعقاد الندوات بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، جرى استعراض آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي يهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، حيث يجرى توفير كل الخدمات العلاجية، من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.

وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدعوة لمرضى الإدمان للتقدم للعلاج، من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023)، قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات، خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية، يجري اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

إعداد الندوات التوعوية بالتنسيق مع المحافظين

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جار إعداد الندوات التوعوية بالتنسيق مع المحافظين والوزارات، لتوعية العاملين بأليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وأوضح أن الهدف من القانون، حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث القائمة، والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.

ولفت عثمان، إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه، وذلك من تاريخ التصديق عليه، لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة، للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن «16023»، في سرية تامة دون مسألة قانونية، مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، مؤكدا أنه سيجري بدء تطبيق القانون، اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.