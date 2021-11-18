غلق 6 مراكز خاصة لعلاج الإدمان بدون ترخيص في العاشر من رمضان

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن غلق 6 مراكز خاصة لعلاج الإدمان دون ترخيص في العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائي، ومفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وفي إطار خطة وزارة الصحة، وتنفيذا لتوجيهات والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

غلق مراكز خاصة لعلاج الإدمان

وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة 6 مراكز لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص في العاشر من رمضان، بالمخالفة للقانون، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين المدمنين، وبعض المرضى النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، كما تبين أن الأماكن الستة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرض صحتهم للخطر، بالإضافة إلى مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلى انتشار العدوي بين النزلاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 6 محاضر بمركز شرطة العاشر من رمضان، وتم احتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض على النيابة العامة.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات

وأوضح وكيل الوزارة، بأنه تم استدعاء ذوي المرضى لتحويل ذويهم إلى المراكز الطبية المختصة والمعتمدة لتلقي العلاج اللازم، أو تسليمهم لذويهم، مؤكدا على استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.