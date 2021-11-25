صندوق مكافحة الإدمان في جامعة أسوان لتوعية الطلاب بخطورة المخدرات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يجري العمل على تنفيذ المبادرات التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في بئر الإدمان داخل الجامعات المصرية، ويجري التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن «16023».

تنفيذ برامج توعوية المختلفة لتوعية طلاب الجامعات

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يجري تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية المختلفة لتوعية طلاب الجامعات بأضرار تعاطى المخدرات بأساليب إبداعية، تتوافق مع المراحل العمرية المختلفة للطلاب، ويجري العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات.

هناك العديد المعتقدات الخاطئة نحو إدمان المخدرات

وأضاف عثمان، أن من المعتقدات الخاطئة نحو إدمان المخدرات أنها تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة وهذه خرافات، والمساعدة في اختيار الأصدقاء ليساعدوا في تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان‪.

ويواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ البرامج التوعوية «قرية بلا إدمان» ويتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة أسوان وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين.

تنفيذ حملات منزلية لتوعية الأسر

ويعمل الصندوق على تنفيذ حملات منزلية لتوعية الأسر توفير خدمات المشورة حول آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية‪.

وجاء ذلك ضمن مبادرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتنفيذ برامج التوعية لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان، جاء ذلك بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتنفيذ العديد من الأنشطة داخل جامعة أسوان لتوعية الطلاب بأضرار المواد المخدرة بالتعاون مع الجامعة، وذلك في إطار حملة الصندوق «أنت أقوى من المخدرات»، بحضور نواب رئيس الجامعة، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب.