سيارة نقل تدهس طالبة أثناء ذهابها إلى المدرسة بالمنوفية

لقيت طالبة مصرعها أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، أثناء ذهابها إلى المدرسة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بركة السبع، واتخذت كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفاة طالبة أثناء ذهابها إلى المدرسة بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه أثناء مرور «ا.ح»، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، من قريتها بقرية أبو مشهور، إلى قرية الروضة، صدمتها سيارة نقل ثقيل، ما أد إلى مصرعها في الحال، وضُبط سائق السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مىكز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طالبة «ا.ج»، طالبة في الصف الثاني الثانوي أثناء مرورها طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي للذهاب إلي المدرسة، ما أد إلى وفاتها في الحال، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونُقل الجثمان إلى المشرحة ووُضع تحت تصرف النيابة.