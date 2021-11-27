محافظ المنوفية: صرف مساعدة مالية وتوفير سكن لأسرة تعيش في خيمة

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة وتوفير سكن كريم للمواطنة دعاء عبد الحميد، وذلك بعد استغاثتها على مواقع السوشيال ميديا مناشدة محافظ المنوفية بمساعدتها بتوفير مسكن ملائم لها ولأسرتها، جاء ذلك بحضور الأستاذ السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

توفي زوجها وترك لها 3 بنات بلا عائل

حيث استنجدت المواطنة «دعاء» بمحافظ المنوفية بعد أن توفي زوجها وترك لها 3 بنات بلا عائل أو مصدر رزق شهري واضطرت الأسرة إلى الإقامة في الشارع تحت خيمة مصنوعة من القماش والبلاستيك لتحميها من برد الشتاء القارس بإحدى شوارع مدينة الباجور.

محافظ المنوفية يلتقي بعدد من الحالات الإنسانية

كما التقى محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية من مركز الباجور وذلك لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم واستمع إلى حالتهم الصحية وظروفهم المعيشية.

ووجه المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة لهم بالإضافة إلى تسليمهم مواد غذائية ولحوم تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة، كما وجه المحافظ بتوفير سكن كريم لهم حفاظاً على مستقبل الأسرة.

يأتي هذا في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.