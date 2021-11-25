«أبو ليمون» يقرر صرف مساعدات مالية لإحدى الحالات الإنسانية في المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، بإحدى الحالات الإنسانية من قرية طنبدي بمركز ومدينة شبين الكوم، وهي سيدة زوجها عاجز وتعول 6 من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة منهم طفل كفيف، وآخر يعاني من وجود مياه زرقاء على عينيه وليس لديها مصدر رزق ثابت.

مساعدة مالية عاجلة لإحدى الحالات الإنسانية

استمع محافظ المنوفية من المواطنة عن الحالة الصحية لأبنائها وظروفها المعيشية الصعبة، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدها على تحمل نفقات علاج أبنائها، كما سلمها شنط مواد غذائية ولحوم ومساعدات عينية تساعدها على تلبية متطلبات حياتها.

ومن جانبها أعربت المواطنة عن سعادتها لما لمسته من اهتمام وتقدير من محافظ المنوفية ورعايته للأسر الأولى بالرعاية وتلبية متطلباتهم.

دراسة عدد من الطلبات المقدمة من الحالات الإنسانية وذوي الهمم

وخلال اللقاء، وجه محافظ المنوفية بدراسة عدد من الطلبات المقدمة من الحالات الإنسانية وذوي الهمم نظراً لظروفهم الحرجة، مؤكداً أن باب مكتبه دائماً مفتوح طوال الوقت للتواصل مع أهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، ويأتي هذا في ضوء حرص محافظ المنوفية واهتمامه بالأسر الأولى بالرعاية ومساهمته في رفع العبء عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.