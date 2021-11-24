محافظ المنوفية يتفقد مستشفى السادات.. ويصرف مكافأة للعاملين بـ«العزل»

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية للعاملين بقسم عزل كورونا والغسيل الكلوي بمستشفى السادات المركزي؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، مشيدًا بمستوى التجهيزات وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى.

ووجه المحافظ، خلال زيارته التفقدية لمستشفى السادات المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بتوفير تروسيكل لأحد مرضى الغسيل الكلوي مع إمكانية إيجاد فرصة عمل له بالقطاع الخاص تساعده على أعباء المعيشة.

عدم توافر حقن بدائل الدم «أدريكس»

وخلال تفقده لوحدة الغسيل الكلوي، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد خطاب لوزير الصحة، بشأن شكوى أحد المرضى، لتضرره من عدم توافر حقن بدائل الدم «أدريكس».

وتفقد «أبو ليمون» أقسام المستشفى واطمأن على انتظام سير العمل، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين وتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، موجهًا مدير المستشفى بإعداد حصر بكافة المستلزمات الطبية اللازمة لمخاطبة الوزارة بتوفيرها فورا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

المحافظ يتفقد غرف عزل كورونا

كما تفقد المحافظ وحدة العلاج الطبيعي، واستمع لشرح تفصيلي عن آلية العمل بالوحدة وتقديم العلاج للمرضى، وتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة غرف العمليات ( 2،1) وغرف الإفاقة مشيدًا بمستوى التجهيزات الحديثة، كما حرص المحافظ على تفقد غرف عزل كورونا للاطمئنان على الحالة العامة للمرضى.

واختتم محافظ المنوفية جولته بزيارة تفقدية لجامعة مدينة السادات، في إطار التعاون الدائم بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة؛ لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.