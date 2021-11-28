حبس عاطل قتل آخر في مشاجرة بعزبة رستم في شبرا

أمرت النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل آخر في مشاجرة نشبت بينهما بعزبة رستم بشبرا الخيمة، وصرحت النيابة بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بمصرع عاطل في مشاجرة مع آخر

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالفخذ الأيمن وقطع بالشريان الفخذي وجروح قطعية بالفخذ الأيسر، وجرى تقديم الخدمة اللازمة له إلا أنه توفي على الفور.

التحريات المتهم والمجني عليه تشاجرا بسبب الخلافات

وجرى تشكيل فريق بحث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء توقف «سامي.خ.أ»، 37 عامًا، عاطل، مقيم دائرة قسم الخصوص، سبق اتهامه في 13 قضية «سلاح وسرقة متنوعة ومخدرات» مسجل خطر، مصاب بجرح طعني بالفخذ الأيمن وقطع بالشريان الفخذي، وجروح قطعية بالفخذ الأيسر، أمام منزل «م.ع.م»، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، 29 عامًا، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا «مخدرات وسلاح ومشاجرة».

وحدثت مشادة بين المتهم والمجني عليه بعدما طالب الأول الثاني بالانصراف من أمام منزله، لتتطور لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «مطواة» محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.