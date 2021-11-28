منح 250 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع في مصر»

منح مركز تحديث الصناعة علامة «بكل فخر صنع في مصر» لعدد 250 منشأة صناعية، من بينهم 41 منشأة في قطاع الصناعات الكيماوية، من إجمالي 298 مصنعًا، جرى تقييمهم والتأكد من توافقهم مع معايير منح العلامة، أما المصانع التي لم يتسن لها اجتياز التقييم، تصدر لها تقريرًا كاملًا موضح فيه نقاط عدم المطابقة من أجل العمل على معالجتها، وإعادة التقييم مرة أخرى.

تحديد مواعيد لعدد 63 مصنعًا

ويعمل المركز خلال الفترة الراهنة على تحديد مواعيد لزيارة 63 مصنعًا، وذلك فور تأكيد جاهزيتهم لاستقبال لجان التقييم، إذ تعتبر علامة «بكل فخر صنع في مصر» علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل مصر، طبقًا لأعلى مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والموائمة والمنح للعلامة.

شروط التقدم للحصول على العلامة

وللتقدم للمركز من أجل الحصول على العلامة يجب توافر شروط محددة، تشمل صورة حديثة من السجل الصناعي، صورة من رخصة التصنيع السارية، وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة.

وتستمر مدة صلاحية العلامة عامان من تاريخ منحها، ويجرى التجديد بعد إعادة التقييم.

وكان المركز أعلن في أغسطس الماضي عن منح علامة «بكل فخر صنع في مصر» لنحو 234 منشأة صناعية، من بينها 54 منشأة في قطاع الصناعات الغذائية، من إجمالي 284 مصنعًا، جرى تقييمها، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة.

وقال المركز إنه يعمل على إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم تتمكن من اجتياز التقييم، بعرض توضيح نقاط عدم المطابقة حتى يكمن العمل على معالجتها وإعادة التقييم.

مدة صلاحية العلامة

ووفقًا للاشتراطات التي حددها المركز، فإنه من أجل التقدم للحصول على العلامة الخاصة بـ«صنع في مصر» يجب توافر شروط أساسية على رأسها، وجود صورة حديثة من السجل الصناعي، وصورة من رخصة التصنيع السارية، وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة، على أن تستمر مدة صلاحية العلامة عامين من تاريخ منحها، وتجدد بعد إعادة التقييم.