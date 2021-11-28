النقيب أحمد عادل يسطِّر بطولة في إنقاذ كنيسة العذراء من الحريق «فيديو»

وقت اندلاع الحريق بكنيسة العذراء مريم بمنطقة الوراق التابعة لمديرية أمن الجيزة، كان النقيب أحمد عادل من قوة تأمين الكنيسة على موعد مع موقف شهم جسَّد بطولته للحفاظ على أرواح المواطنين وحمايتهم، وسطَّر بطولة كتبت واحدة من قصص رجال الشرطة البطولية وأخمد النيران في لحظات معدودة.

بلاغ بوجود حريق بكنيسة العذراء مريم

كانت الساعة تشير عقاربها إلى الساعة السابعة مساءً تلقت شرطة النجدة بلاغا، أفاد باشتعال النيران داخل كنيسة العذراء مريم بكورنيش النيل في الوراق، إثر انفجار كابل كهرباء داخل الكنيسة، وسرعان ما وجَّه اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، بسرعة التحرك والسيطرة على الحريق، ووصلت رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لعملية التبريد، بعد عملية الإخماد التي قام بها النقيب أحمد عادل.

تضحية وإشادة بدور النقيب أحمد عادل

لم يمر على إخماد الحريق والدور البطولي الذي قام به النقيب أحمد عادل، سوى 60 دقيقة وبدأ رواد موقع التواصل الاجتماعي في تداول قصته ليصبح قدوة ومثالا يحتذي به رجال الشرطة، وسط حالة الإشادة والتضحية بأرواح المواطنين.

شاهد عيان يكشف عملية الإخماد

أحد شهود العيان كشف أن النقيب أحمد عادل تعرض للإصابة وقت إخماد الحريق، والنيران تتصاعد من كابل الكهرباء، كان «عادل» أقرب شخص لمواجهة النيران الشديدة، وقتها كانت الأهالي تواجدوا بالطفايات وتم إخماد الحريق، قبل حضور الحماية المدينة بوقت كبير، وأكملوا: «أن عملية إخماد الحريق الذي اندلع بكنيسة العذراء مريم، استغرقت 15 دقيقة، وبعد حضور ضباط الحماية المدنية بدأت عملية الإخماد، منعاً لاشتعال النيران مرة أخرى».