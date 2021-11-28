محافظ الشرقية يُكرم لاعبي نادي ههيا بعد حصولهم على بطولات عالمية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية مديرية الشباب والرياضية بتكريم لاعبي نادي ههيا الرياضي والحاصلين على بطولات محلية وعالمية في ألعاب «الكاراتيه – الكيك بوكسينج - الشطرنج – القوى البدنية».

المستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية مشيداً بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء المحافظة في حصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على المستوى المحلي والقاري والعالمية، متمنيا لهم الاستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية ورفع اسم مصر عالياً في كافة المحافل الدولية.

دعم وزير الشباب والرياضة المستمر لجميع الألعاب

قدم المحافظ الشكر للأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية، مشيدا بدعم وزير الشباب والرياضة المستمر لكافه الألعاب الرياضية وتشجيع المتميزين رياضيا لتحطيم الأرقام القياسية وحصد البطولات القارية والدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة عن امتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على مشاركة احتفالية مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع نادي ههيا الرياضي لتكريم أبطاله الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية لتمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية.

وأكد أن المديرية جادة في اكتشاف المواهب الشابة بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة وتهيئة الأجواء المناسبة لها لتجهيزها بدنياً وفنياً لتشارك في البطولات الرياضية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم اعقبها كلمة للأستاذ عاطف السيد رئيس مجلس إدارة نادي ههيا الرياضي رحب فيها بمحافظ الشرقية والقيادات التنفيذية، مقدما الشكر على تلبية الدعوة وحضور الاحتفالية تكريم الأبطال الرياضيين التي جاءت لرد الجميل لهم وللتأكيد على أن الدولة لا تنسى أبناءها الأبطال الذين يرفعون اسمها بكافة المحافل الرياضية، مؤكدا كامل تقديم الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين من أبناء النادي للمشاركة في البطولات المستقبلية.

كما تضمنت الاحتفالية عرض فيديو لأهم إنجازات نادي ههيا الرياضي في مختلف الألعاب الرياضية والنواحي الاجتماعية والثقافية.

شهدت الاحتفالية تكريم محافظ الشرقية للاعبين الحاصلين على بطولة البحر الأبيض المتوسط «ديما سول – قبرص» نوفمبر 2021، ضمن بعثة منتخب مصر للكاراتيه للناشئين والشباب والرجال بمنحهم شهادات تقدير وهم:

- اللاعب الدولي عمرو عبد الحميد والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي جماعي شباب والميدالية البرونزية للشباب وزن 76 كجم.

- اللاعب الدولي محمود عبد العزيز والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي جماعي شباب والميدالية البرونزية للشباب وزن 68 كجم.

- اللاعب الدولي أحمد سامح ضيف والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي جماعي شباب والميدالية البرونزية للشباب وزن 70 كجم.

- اللاعب الدولي عمر ربيع وهدان والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي فردي للناشئين وزن 52 كجم والميدالية الفضية كوميتي جماعي بنين للناشئين.

- اللاعبة الدولية بسمله محمود حسن والحاصلة على الميدالية البرونزية كوميتي جماعي للناشئات، والميدالية البرونزية كوميتي فردي ناشئات وزن 59 كجم.

- اللاعبة الدولية جنه محمود حسن والحاصلة على الميدالية البرونزية كوميتي جماعي للناشئات، والميدالية البرونزية كوميتي فردي ناشئات وزن 48 كجم.

- اللاعبة الدولية أروى مصطفى الغريب والحاصلة على الميدالية البرونزية كوميتي جماعي للناشئات، والميدالية البرونزية كوميتي فردي ناشئات وزن 45 كجم.

- اللاعب محمد محمود محمود الحاصل على المركز الخامس.

كما كرم المحافظ اللاعبين الحاصلين على بطولة العالم للكيك بوكسينج للأندية وهم:

- اللاعب محمد سعيد عبد العزيز والحاصل على الميدالية الذهبية وزن 67 كجم.

- اللاعبة مودة أحمد إبراهيم والحاصلة على الميدالية الذهبية وزن 25 كجم.

- اللاعبة آيات محمد عبد السلام والحاصلة على الميدالية الفضية وزن 45 كجم.

- اللاعب سيف محمد علي والحاصل على الميدالية الفضية وزن 35 كجم.

- اللاعبة تقى أحمد محمد والحاصلة على الميدالية البرونزية وزن 67 كجم.

وأهدى المحافظ شهادات تقدير لكل من:

- اللاعبة رغد علاء الدين والحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للشطرنج بغانا 2021 م.

- اللاعب هاني سيد أحمد والحاصل على الميدالية الذهبية في وزن 110 كجم والميدالية الذهبية في القوى البدنية الوزن المفتوح بطولة العالم بالبرتغال.

وحرص محافظ الشرقية على تكريم رئيس مجلس إدارة نادي ههيا الرياضي بمنحه درعا تذكاريا تقديراً لدوره في الارتقاء بكافة الخدمات المؤداة لأعضاء النادي.

واختتمت الاحتفالية بإهداء نائب رئيس نادي ههيا الرياضي درعا تذكارياً لمحافظ الشرقية لدوره الداعم والمساند لكافة الأنشطة الرياضية والخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة سحر لطفي رئيس مركز ومدينة ههيا والأستاذ عاطف السيد رئيس مجلس إدارة نادي ههيا الرياضي وذلك بمقر نادي ههيا الرياضي