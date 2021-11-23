«التنسيقية» تطلق برنامجا تدريبيا للمحليات في الشرقية

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل للمحليات دعما للكوادر، في مركزي الإبراهيمية وديرب نجم بمحافظة الشرقية، وذلك في مقر النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تدريب الشباب

وأوضح بدوي، أنّ تدريب الشباب يأتي في أولويات التنسيقية لرفع كفاءة الشباب وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، ما يفتح آفاقا جديدة أمامهم ليكونوا على قدر المسؤولية، وعلى دراية كاملة بمهام وأهمية المحليات.

التأهيل لانتخابات المحليات

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ هدفهم خلال الفترة المقبلة، يتمثل في إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم لانتخابات المحليات المقبلة، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الثقافة والسياسية، وتمكينهم لتولي المناصب القيادية داخل المجالس المحلية المنتخبة لخدمة المجتمع.