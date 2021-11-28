وفاة شقيقة الإعلامي جمال الشاعر بعد تدهور حالتها الصحية

نعى الحساب الرسمية لقطاع قنوات النيل المتخصصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة السيدة أمل الشاعر، شقيقة الإعلامي جمال الشاعر، وتقام صلاة الجنازة على جثمانها بعد صلاة العشاء، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة في دكرنس الجديدة: «خالص العزاء للزميل إيهاب الشاعر مدير عام بقناة النيل الثقافية، والإعلامي الكبير جمال الشاعر لوفاه شقيقتهما».

الإعلاميون ينعون شقيقة الإعلامي جمال الشاعر

ونعى عدد كبير من الإعلاميين والعاملين في «ماسبيرو»، شقيقة الإعلامي جمال الشاعر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتبت الإعلامية هند القاضي عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «البقاء لله ألف رحمة ونور على الأخت الغالية السيدة أمل الشاعر.. أسكنها الله فسيح جناته وألهمكم الصبر»، أما المذيع محمد عبده بدوي، كتب عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «انتقلت إلى جوار ربها السيدة أمل الشاعر شقيقة أستاذنا الدكتور جمال الشاعر، والأخ الصديق المخرج إيهاب الشاعر وزوجة الأخ العزيز الأستاذ محمد رمضان.. خالص العزاء والمواساة».

حالة شقيقة جمال الشاعر الصحية كانت خطيرة

وكانت تعاني السيدة أمل الشاعر من تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وفقا لما كشفه زوجها المخرج محمد رمضان في وقت سابق عبر حسابه على «فيس بوك»، حيث طالب أصدقاءه وعائلته بالدعاء لها، قائلا: «تعرضت منذ ما يقرب من شهر لمرض شديد كما كنت أتابع زوجتي في العناية المركزة أثناء مرضي، ولكن قلبي يعتصر الآن لأن زوجتي في حالة خطرة حتى الأطباء في حيرة من تشخيص المشكلة بشكل واضح، لذلك أتمنى منكم الدعاء لها لعل الله أن يشفيها ويعيدها إلينا».

وبعد ساعات، أعلن محمد رمضان وفاة زوجته، قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله زوجتي حبيبتي أنقى من عرفت في هذه الدنيا.. أمل الشاعر».