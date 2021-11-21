نجاة الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث خطير: «السيارة كانت هتنفجر»

أعلن الإعلامي جمال الشاعر، نجاته هو وزوجته من حادث سير، تعرض له بالقرب من العاصمة الإدارية، ووجه الشكر لكل من دعا له واتصل ليطمئن على حالته الصحية.

وكتب جمال الشاعر على حسابه الخاص بموقع «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين، تعرضت وزوجتي لحادثة مروعة، لطف الله سبحانه وتعالى نجانا بعد أن كادت السيارة تنفجر».

رسالة جمال الشاعر بعد تعرضه لحادث سير

وأضاف جمال الشاعر، «الحمد لله رب العالمين.. نحمدك يا الله حمد الشاكرين.. تعرضت وزوجتي لحادثة مروعة.. على بعد دقائق من العاصمة الإدارية.. لطف الله سبحانه وتعالى نجانا بعد أن كادت السيارة تنفجر على الطريق الدائري الأوسطي».

معلومات عن جمال الشاعر

يذكر أن الشاعر إعلامي ومؤلف مصري، ولد في دكرنس بمحافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس تجارة في قسم إدارة الأعمال عام 1978، ثم درس الإعلام، وعمل مذيعاً بإذاعة صوت العرب خلال الفترة 1980 - 1983.

ثم عمل مذيعاً بالتليفزيون منذ 1983، كما عمل رئيساً لقسم الشباب بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، وهو عضو لجنة النصوص باتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ 1983.

نشر قصائده في مجلات ودوريات مثل الأهرام، والإذاعة، والشرق الأوسط، والمجلة العربية، وحصل على لقب أفضل مذيع تلفزيون لعام 1991، عضو في لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة.